 

“Пречудесная женщина, мать троих!” Осадчая показала тело в бикини крупным планом

10.01.2022, 12:25, Новости дня
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Осадчая позировала в черном бикини, сидя на песке.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Хоть я нахал, все же ты обалденная”, – прокомментировал подписчик basarkin2017.

Также Осадчая снялась в голубом раздельном купальнике. Снимки она разместила в Instagram 10 января.

“Фото в купальнике как напоминание себе, что пад-тай даром не пройдет”, – написала она.

Телеведущая показала тело крупным планом, снявшись в полный рост.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Пречудесная женщина, мать троих!” – отметила manufactura_dinomama. 

Осадчая отдыхает в Таиланде с мужем и коллегой Юрием Горбуновым. Он публиковалв Instagram 10 января совместные фото с супругой на фоне статуи Большого Будды.

“Величественные места!” – писал Горбунов.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

У Осадчей и Горбунова двое общих детей. Старший сын Иван  родился 18 февраля 2017 года, а 19 августа 2021-го – второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Пад-тай, упомянутый Осадчей в посте, – это блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и соусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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