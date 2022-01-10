 

Sky News – президент Туркменистана распорядился закрыть «Врата ада»

10.01.2022, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил своим помощникам найти способ потушить горящий газовый кратер на севере страны, который прозвали «Вратами ада», пишет Sky News. По словам главы государства, горение неблагоприятно сказывается на экологии и истощает природные ресурсы страны, которые могли бы пойти на процветание народа.


AP

Знаменитые «Врата ада» в Туркменистане могут исчезнуть, пишет Sky News: президент страны заявил, что популярное у туристов место наносит урон окружающей среде.

За необычным названием скрывается не сверхъестественный портал в подземный мир, а горящий кратер примерно в 257 км к северу от туркменской столицы Ашхабад, рассказывает издание. По данным местного новостного портала Turkmenportal, дыра в земле глубиной 20 м и 60 м в диаметре образовалась в 1971 году после обвала разведочной шахты. В попытке сжечь находящийся там газ кратер подожгли — тогда предполагали, что это займёт всего пару недель. Точно неизвестно, когда обвал приобрёл свою нынешнюю форму: некоторые источники утверждают, что его подожгли только спустя десятилетие.

Долгие годы «Врата ада» притягивали немногочисленные группы туристов в это известное своей закрытостью государство. Однако теперь спустя примерно полвека президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить этот газовый кратер. «Мы теряем ценные природные ресурсы, за которые могли бы получить значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа», — заявил глава Туркменистана в эфире государственного телевидения. Он добавил, что поручил своим помощникам «найти способ потушить пламя», пишет Sky News.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса «на весь мир»

17.02 / Рада планирует узаконить деятельность частных детективов в Украине

25.08 / Российско-индийские ракеты BrahMos получили разрешение на экспорт

15.09 / Экс-полицейских осудили за пытки несовершеннолетнего в Бурятии

03.10 / Врач развеял миф о защищающей от коронавируса мази

25.12 / Ляшко объяснил, в чем разница между бустерной и дополнительной дозами вакцины от COVID-19

25.04 / Глава сената Чехии увидел угрозу в заявлении Земана о взрывах в Врбетице

16.10 / В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов на переходе. Один из них погиб

13.06 / В мире: Путин предложил Байдену киберпартнерство

24.12 / На Украине предъявили обвинение главе Минтранса РФ за авиасообщение с Крымом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика