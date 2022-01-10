Sky News – президент Туркменистана распорядился закрыть «Врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил своим помощникам найти способ потушить горящий газовый кратер на севере страны, который прозвали «Вратами ада», пишет Sky News. По словам главы государства, горение неблагоприятно сказывается на экологии и истощает природные ресурсы страны, которые могли бы пойти на процветание народа.



AP

Знаменитые «Врата ада» в Туркменистане могут исчезнуть, пишет Sky News: президент страны заявил, что популярное у туристов место наносит урон окружающей среде.

За необычным названием скрывается не сверхъестественный портал в подземный мир, а горящий кратер примерно в 257 км к северу от туркменской столицы Ашхабад, рассказывает издание. По данным местного новостного портала Turkmenportal, дыра в земле глубиной 20 м и 60 м в диаметре образовалась в 1971 году после обвала разведочной шахты. В попытке сжечь находящийся там газ кратер подожгли — тогда предполагали, что это займёт всего пару недель. Точно неизвестно, когда обвал приобрёл свою нынешнюю форму: некоторые источники утверждают, что его подожгли только спустя десятилетие.

Долгие годы «Врата ада» притягивали немногочисленные группы туристов в это известное своей закрытостью государство. Однако теперь спустя примерно полвека президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить этот газовый кратер. «Мы теряем ценные природные ресурсы, за которые могли бы получить значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа», — заявил глава Туркменистана в эфире государственного телевидения. Он добавил, что поручил своим помощникам «найти способ потушить пламя», пишет Sky News.