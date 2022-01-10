Не только алкоголь: какие продукты усиливают воспаление и боль в суставах (их лучше избегать)

В современном мире многие люди жалуются на боль в суставах. Конечно, чтобы ее уменьшить, можно принимать противоспалительные препараты. Но улучшить состояние вашего здоровья можно, отказавшись от употребления ряда продуктов, которые приводят к хроническим воспалениям. Ну или хотя бы свести их потребление к минимуму.

Ультраобработанные продукты

Ультраобработанными считаются продукты, имеющие длительный срок хранения, не менее нескольких недель. В них содержатся вредные консерванты, способные провоцировать в организме воспалительные процессы. Это относится, прежде всего, к чипсам, печенью и разным видам выпечки в герметичной упаковке. Они отличаются высокой степенью переработки.

Диетологи советуют советуют максимально отказаться от перечисленных продуктов и заменить их продуктами скоропортящимися. Конечно, при условии, что вы будете их есть свежими.

Фастфуд

У многих людей есть привычка перекусывать на ходу. Тем более что киоски с фастфудом можно встретить на каждом углу. Также такой пищей злоупотребляют водители, которым проще всего, не выходя из машины, купить аппетитный гамбургер или картофель фри.

Но жареные продукты или пища с большим количеством разных, не самых полезных соусов, также могут вызывать воспаления, в том числе и суставов. Это касается и пончиков с высоким содержанием сахара.

Специалисты советуют ограничить количество потребляемого жареного фастфуда и сладостей. Лучше питаться натуральными растительными продуктами. В качестве перекуса возьмите с собой свежее яблоко.

Продукты с содержанием трансжиров

В конце восьмидесятых годов многие люди увлекались диетами с низким содержанием жиров, так как было принято считать, что жир слишком вреден для организма. В настоящее время жир, скажем так, реабилитирован, поэтому к употреблению продуктов с его содержанием стали относиться проще. Однако это вовсе не означает, что потреблять жир можно в неограниченных количествах. Это касается и трансжиров, и насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе и цельных молочных продуктах, и омега-6 полиненасыщенных жиров, содержащихся в кукурузном масле. Они есть во многих упакованных продуктах, которые могут спровоцировать хроническое воспаление кишечника.

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Также насыщенные жиры влияют на остеоартрит. Они обладают способностью воздействовать на коленные суставы и приводить к ослаблению хрящей.

Газированные напитки

Многие из нас хорошо осведомлены о том, что при частом потреблении сахаросодержащих газированных напитков вы подвергаете себя риску набрать лишние килограммы и даже спровоцировать развитие диабета 2-го типа. Но далеко не все знают, что потребление сладких напитков в большом количестве может спровоцировать заболевание ревматоидным артритом.

В результате проведенных исследований оказалось, что у женщин, ежедневно употреблявших газированные напитки (не диетические), вероятность заболеть ревматоидным артритом оказалась на 63 процента выше, чем у тех, кто их не пил вообще.

Алкогольные напитки

Также диетологи советуют избавляться от привычки употреблять алкогольные напитки. В ходе исследовательских работ удалось увидеть, что алкоголь влечет за собой нарушение баланса “хороших” и “плохих” бактерий в кишечнике, тем самым вызывая его воспаление.

С чрезмерным потреблением спиртных напитков связана и подагра, которая является одной их форм воспалительного артрита. По мере расщепления организмом алкоголя в нем в больших количествах скапливается мочевая кислота. Это сопровождается болезненным обострением, чаще всего проявляющемся в суставе большого пальца ноги. Особенно вредными в этом плане являются крепкие напитки. Поэтому их потребление следует свести к минимуму.