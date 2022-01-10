Путин предложил Рахмону созвониться после встречи лидеров ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону созвониться после видеоконференции лидеров стран ОДКБ для обсуждения текущих вопросов.

«Я хотел бы сразу после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Эмомали Шариповичу (Рахмону, президенту Таджикистана). Если у вас ничего срочного нет, сразу после окончания сессии я бы вам позвонил», – цитирует РИА «Новости» Путина.

«Спасибо», – сказал Рахмон.

Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

На прошлой неделе Путин провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.