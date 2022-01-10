Путин отметил мужество президента Казахстана

Президент РФ Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, консолидировавшего общество для отпора террористам.

«Я хотел бы отметить то мужество, с которым президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне», – передает РИА «Новости» слова Путина на внеочередной встрече лидеров стран ОДКБ.

По мнению Путина, Казахстан справится со сложившейся ситуацией. «Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь», – сказал глава российского государства.

Он отметил, что РФ будет и в дальнейшем уделять приоритетное внимание укреплению отношений со всеми странами ОДКБ. «И, конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана, еще раз хочу это подчеркнуть, справится с создавшейся ситуацией и с честью ответит на возникшие серьезные вызовы», – сказал Путин.

Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.