 

Житель Кирова попытался задушить таксиста веревкой с заднего сидения

10.01.2022, 12:04, Новости дня
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Кировчанин во время поездки на такси попытался задушить веревкой водителя автомобиля с заднего сидения, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По версии следствия, 7 января 21-летний молодой человек вызвал такси к одному из домов, расположенных на улице Мостовицкой города Кирова. Находясь в автомобиле такси на заднем сидении, он накинул веревку на шею 34-летнего водителя», – сообщается на сайте ведомства.

Таксист смог оказать сопротивление, и подозреваемый выбежал из машины и скрылся с места преступления.

Подозреваемого вскоре нашли и задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Следователи проводят следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого, устанавливаются мотивы.

В декабре таксист в Петербурге напал на своих пассажиров с ножом. Между водителем и двумя нетрезвыми пассажирами произошел конфликт. Один из потерпевших погиб, возбудили уголовное дело.



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