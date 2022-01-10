Мнение: Зимние велосипеды и иммиграция в Петербург

А ведь урбанисты, будь им неладно, оказались правы насчёт велосипедов! Зима, снег, ледок, сугробы — но курьеры с разноцветными сумками крутят педали, как будто на улице по-прежнему солнечный июнь. Практика — критерий истины. Раз курьеры продолжают ездить зимой на велосипедах, значит, это выгодно. То ли быстрее едешь, то ли меньше устаёшь, то ли всё сразу одновременно.

Я по-прежнему думаю, что велосипедам не место на городских улицах, равно как и огромным собакам. Велосипеды портят городскую среду, отбирают дороги у пешеходов, плохо стыкуются с городской инфраструктурой. Развитый общественный транспорт, широкие тротуары и небольшое количество автомобилей — вот идеальная городская схема, на мой взгляд. Мы как-то уже обсуждали с вами этот вопрос.

Но всё же я привык с уважением относится к фактам. Даже если факт мне неприятен, это ещё не повод зажимать уши пальцами и поворачиваться к непрошенному гостю спиной. Добро пожаловать в реальность, велосипеды могут ездить и зимой, причём массово. Если бы на велосипеде ездил один чудак, можно было бы ещё что-то возражать: «да у него специальный зимний байк стоимостью в автомобиль, да он мастер велоспорта, да он каждый день по 5 раз бьётся головой об лёд». Беда в том, что велосипедистов на улицах много. Отрицать их невозможно.

Теперь о петербургских «гетто». После вчерашнего поста читатель Сергей написал мне, чтобы поделиться опытом обитания в Мурино. Публикую письмо. Ниже, под письмом, будут мои соображения по поводу переезда в Петербург.

Здравствуйте, Олег! Прочитал ваш пост о проблемах жилищного строительства и воплях креакла Варламова. Откровенно улыбнулся, ибо живу сейчас в Мурино, город очень даже неплох. Впрочем, это никак не отменяет того, что квартиру покупать здесь я бы не стал, только снимать.

Расскажу, как я тут оказался. Так вышло, что мне нужно было срочно уезжать из квартиры, которую снимал до этого. Найти новую не получалось никак. Все хотели сдать жилье семейной паре, одинокой девушке, но никак не парню. Видите ли, я буду водить кого-нибудь. Можно подумать, что девушки никого не водят. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Около месяца я жил у друга, ибо съемного жилья просто не было. Как раз перед тем, как у нас ковид начался, зимой 2020. В последний момент нашел квартиру в Мурино. Приехал, осмотрелся и снял. Вначале из-за того, что не было времени искать что-то другое, да и приятель на меня уже косо смотрел. Однако должен оценить Мурино по достоинству: город в качестве прибавляет на глазах. Строятся не только дома, но и вся необходимая инфраструктура. Школа тоже рядом есть, знаю, ибо там был участок для голосования. Я шёл по школе и был в шоке, насколько хорошо и качественно она построена. Даже жаль стало, что нельзя вернутся и отучиться еще раз. У меня тоже хорошая школа была, но она была построена в 1950-е годы и не ремонтировалась с 1990-х.

Кстати, об этом. Родился я в Донецке и школу закончил там же. Что особенно забавно, ведь мои прадедушка и дедушка родом из Петербурга. Отдельное спасибо товарищам коммунистам, что мне пришлось возвращаться в свой родной город, как в чистое поле. Ибо у семьи не осталось ничего. Донецк город прекрасный, любим мной, но родным для меня он так и не стал. Впервые дома я почувствовал себя, только сойдя на перрон Московского вокзала. Немного отвлёкся на лирику, чтобы расставить все точки над «i».

За два года Мурино озеленили раза в два, дорог и развязок тоже построили немало. Постепенно запускают транспорт, добавляют, где нужно. Аллеи, детские сады — всё строится. Единственно, амбулатории здесь пока ещё нет. Однако, насколько я знаю, её строят.

Причем это не единичные проекты перед выборами или тому подобный бред. Видна планомерная работа. Осталось подождать лет 20, когда палисадники вырастут. Увы, поторопить деревья невозможно. И Мурино будет более чем хорошим местом для жизни. И сейчас хорошее, все проблемы региона носят «подростковый» характер. Если сравнивать со старыми, спальными микрорайонами, то лучше новый. Хотя плюсы и минусы есть везде.

Но лично меня хай аля «гетто» оставляет в замешательстве. Сразу видно людей, которые гетто ни разу в жизни не видели. Ну или просто всепропальщики, которых хлебом не корми, дай повыть.

* * *

Насчёт метро в Кудрово, оно там жизненно необходимо. По работе часто ездил, и проще было от метро Дыбенко пешком пройтись, чем ждать транспорт и стоять в пробке битый час. Как сейчас обстоят дела, не могу сказать. Последний раз был там где-то в 2019 году.

Вот несколько фотографий вдогонку.







Вчера читатели попросили написать пару строк о Петербурге с точки зрения потенциального иммигранта. Что же, вот пара неочевидных фактов.

1. Климат в Петербурге вопреки мифам сравнительно комфортен. Не идеален, отнюдь нет, но и не ужасен. Город приморский, так что летом не слишком жарко, а зимой не слишком холодно. Неделю жары и неделю морозов пережить можно, а остальные 50 недель погода колеблется от идеальной до сносной.

Солнца мало, это так. Но дефицит солнца без проблем купируется одной таблеткой витамина D ежедневно, при этом петербуржцы в массе своей выглядят моложе ровесников из других городов, так как нашу кожу не так сильно разъедают солнечные лучи. Фотографию австралийского дальнобойщика, повёрнутого к солнцу левой стороной, полагаю, все помнят.

2. Жизнь в городе спокойная, суеты мало. Тут есть минусы: гаишники не дрючат нарушителей, например, если те не наглеют совсем уж сильно, со столбов не снимают объявления жриц любви. Но есть и плюсы: можно спокойно заниматься своими делами, зная, что всем на тебя наплевать. Это относится ко всему — от внешнего вида прохожих до каких-то бизнес-историй, например.

3. «Страшный район Купчино», «банды расчленителей», «в Питере пить» — скорее анекдоты, чем реальность. Статистика показывает, что уровень преступности и алкоголизма в Петербурге весьма невысок, примерно на уровне европейских городов, иногда ниже.

4. «Культурность» петербуржцев, простите меня за фарисейство, видна невооружённым глазом. Бывает всякое, конечно, в городе пять миллионов человек, попадаются иногда неприятные типажи. Но всё же среднестатистический петербуржец вежлив, спокоен и подчёркнуто щепетилен в денежных вопросах.

5. Транспорт неплох. Метро плюс такси или маршрутка позволяют быстро добраться куда угодно. Но если правильно выбирать маршруты и планировать поездки на удобное время, комфортен и личный автомобиль.

К загороду это не относится, там надо смотреть индивидуально. Вчера читатели спрашивали про Репино, например, и про другие известные посёлки на берегу Финского залива. Так вот: выбраться из этих мест бывает проблематично, пробка до Петербурга может иногда затягиваться на пару часов. С другой стороны, вся основная инфраструктура есть в близлежащих городах-спутниках. Если работать на удалёнке, Петербург можно навещать раз в месяц или реже.

В любом случае, я предпочитаю бетонные джунгли, жизнь за городом для меня некомфортна. Если вам интересно мнение специалиста, спросите лучше знаменитую s0no. У неё, кстати, как раз сейчас идёт интересный цикл про строительство дома.

6. Медицина в Петербурге отличная, особенно если есть деньги на платную. Для понимания уровня цен: приём профильного специалиста в хорошей клинике стоит 3500 рублей (50 долларов). В клинике попроще — 2000 рублей. В поликлинике бесплатно, при этом там специалисты тоже неплохие, только иногда надо мириться с очередями.

Возвращаясь к условному Репино: за городом с врачами бывает по-разному, но вот конкретно Сестрорецк в плане медицины хвалят.

7. Вакансий в Петербурге полно, ответственные сотрудники всегда нужны. Средняя зарплата — что-то около 60 тысяч, если мне не изменяет память, но при желании можно заработать гораздо больше даже неквалифицированным трудом. Про программистов и так далее я уж не говорю, там всё понятно.

8. Аренда студии на окраине Петербурга неподалёку от метро, — вот в том же Мурино, к примеру, — обойдётся в 20-25 тысяч рублей, если не подорожало в последние месяцы. Это будет вполне комфортная квартира на одного или двух человек. Если есть деньги, понятно, лучше снимать в историческом центре и что-нибудь типа трёшки: будет дороже, но не заоблачно. Прицениться можно на Авито, например.

9. Главное отличие Петербурга от других российских городов (кроме Москвы) — отличная архитектура. Возвращаясь домой из путешествий по России, я прямо-таки отдыхаю глазами. В лучшую сторону отличаются не только старые районы, но и новые.

10. Про программу переселения соотечественников и так далее ничего не подскажу, это не ко мне. Но если будут конкретные вопросы по Петербургу, пишите. Если вы зададите вопрос сегодня, пока пост не утонул, вам непременно отвечу или я, или другие петербуржцы.