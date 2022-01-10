 

Константин Ивлев оставил беременную жену и сам полетел отдыхать на Мальдивы

10.01.2022, 11:48, Разное
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Шеф-повар Константин Ивлев полетел на Мальдивы с детьми от предыдущего брака. Его нынешняя беременная жена осталась дома.
В семье звездного шеф-повара скоро ожидается пополнение. А пока его молодая жена вынуждена максимально заботиться о своем здоровье и состоянии. Избранница знаменитости сообщила, что врачи рекомендовали ей воздержаться от перелетов и стрессов. Но беременная супруга в отсутствие мужа не скучает.

Муж удивляет любимую жену красивыми букетами и подарками, пока загорает на Мальдивах. Вниманием звездная блогерша не обделена. Девушка с гордостью отметила, что у нее самый нежный и заботливый муж.

Напомним, свадьба у пары состоялась в прошлом году, в феврале. Хейтеры распускали много слухов о влюбленных. Проговаривалось, что девушка разбила брак повара с предыдущей женой. Но сейчас весь негатив семья оставила позади и не обращает внимания на слухи и неприязнь в сторону своих отношений.

Валерия Ивлева в своем блоге заявила, что теперь ее никак не цепляет негатив хейтеров и она спокойно относится к чужому мнению. Девушка с улыбкой читает комментарии недоброжелателей и не принимает все на свой счет.

Источник: www.starhit.ru



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