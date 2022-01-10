 

Послеродовое восстановление Юлианны Карауловой: «Максимально офигела»

10.01.2022, 11:48, Разное
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У Юлианны Карауловой возникли трудности после родов – восстановление для нее стало максимально сложным. Как пишет певица, она «офигела» от такого затруднительного процесса.
Летом прошлого года 33-летняя звезда стала мамой. Поп-исполнительница не скрывала свою беременность и открыто делилась с подписчиками своими эмоциями и переживаниями. Караулова пояснила всю правду о себе в YouTube-шоу «Начало», где сообщила, что сразу после родов возникли проблемы, хотя период беременности для нее был спокойным, она могла заниматься любимым делом.

Звезда интересовалась жизнью женщин, прошедших путь родов – Караулова читала их посты и смотрела сторис, где они делились радостью материнства, легкими родами и отсутствием послеродовых проблем. Исполнительница в недоумении, почему никто не поделился тем, что после родов могут возникнуть трудности, ведь ее восстановительный процесс был непростым. Никто из рожавших женщин не поделился тем, что это крайний сложный период, и чтобы прийти в форму и восстановиться потребуется много сил и времени.

Отец малыша – продюсер Андрей Черный, с которым исполнительница познакомилась на «Фабрике звезд». Несколько лет назад музыкант предложил Карауловой стать его женой. Популярность звезды набирала обороты, песни звучали практически на всех радиостанциях, исполнительница отдавала себя работе всю и без остатка. Когда же певица узнала, что скоро станет мамой, она на время взяла паузу и прекратила гастролировать. В этот же период пара закончила ремонт в новой квартире – подготовка к рождению малыша шла полным ходом.

Источник: www.starhit.ru



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