Мнение: Демократы не способны мобилизовать массы для защиты демократии, потому что демократы боятся масс

Что Байден не сказал в своем обращении к стране про попытку путча 6 января

Вчера Байден произнес речь в Капитолии США, в которой он сказал населению, что год назад произошла попытка уничтожить конституцию США и установить диктатуру. Байден предостерег, что опасность не миновала, и что заговорщики планируют отменить результаты следующих выборов.

6 января было «поворотной точкой в истории», сказал он. Сеть заговорщиков «держала кинжал у горла американской демократии», и «прямо сейчас, в штате за штатом, сочиняют новые законы, не для защиты права голоса, а для отказа в этом праве. Не только чтобы подавить голосование, но извратить его.» Байден заявил: «Пока мы стоим тут, год спустя 6 января 2021 года, ложь, которая влекла гнев и безумие, которые мы видели тут, она не утихла. Так что мы должны быть тверды, решительны и непреклонны в защите права голоса и права на то, что этот голос учтут».

Президентские обращения обычно основаны на правиле – не говорит то, что нельзя сказать. Цель этой речи была не открыть правду о том, что произошло 6 января 2021 года, а уклоняться и затемнять. Правду можно понять только рассмотрев то, что Байден не сказал.

Во-первых, в речи не объясняется, почему, если стране прямо сейчас угрожает диктатура, его правительство отложило эту речь на целый год. Вчера Байден впервые обратился к стране на тему событий 6 января. Он сравнил их с Перл Харбором, но Рузвельт не ждал до 7 декабря 1942 года, чтобы обратиться к населению с речью о нападении, которое произошло год назад.

Почти никто не обратил внимание на то, когда прозвучала эта речь президента. Обычно такие речи – важное общественное событие, и о времени ее обычно сообщают заранее, чтобы обеспечить широкую аудиторию. Но речь Байдена была почти сюрпризом, без предупреждения, в 9 утра по восточному времени и в 6 утра про тихоокеанскому. Это было сделано, чтобы минимум работающих мог ее услышать. Правительство понимало, что не может избежать упоминания годовщины, но не хотело, чтобы население слушало, что Байден скажет.

В речи Байден не описал никаких мер, чтобы помешать заговорщикам, и не пообещал привлечь к ответственности виновных. В ней не объясняется, почему, если «мы должны быть тверды, решительны и непреклонны», правительство ничего не делает.

В речи главный заговорщик не был назван по имени, а только официально «бывший президент». Это слабость и уступка Трампу, которого надо бы называть не «бывшим президентом», а преступником, стремящимся установить диктатуру. Байден не назвал ни одного, ответственного за заговор, ни руководителей в Сенате (Холи, Круз, Тюбервиль, Маршалл, Кеннеди, Ламмис и Хайд-Смит), ни в Палате представителей (Госар, Биггз, Тэйлор-Грин, Боберт, Брукс, Гаец, Готорн и многие другие), в Белом доме (Бэннон, Наварро, Стивен Миллер, или в армии (Кристофер Миллер, Чарльз Флинн).

Байден даже не назвал заговор по-настоящему. Он использовал (точнее, авторы его речи, которые пересмотрели и отредактировали ее) слова, которые показывают, что авторы старались скрыть самые опасные и пугающие детали от населения. Он сказал, что в стране есть «силы, которые ценят грубую силу выше святости демократии», и намерены «превратить» Республиканскую партию из консервативной «в нечто иное», избегая слова «фашизм». Слова «авторитарный», «диктатура» или полицейское государство» не прозвучали в речи Байдена.

Он не объяснил, что могло бы произойти, если бы путч оказался удачным. Если толпа сумела бы взять в заложники конгрессменов, демократы начали бы переговоры с Трампом, о том, как он может остаться у власти.

Речь президента не описал роль полиции и армии в помощи заговору Трампа. Байден изобразил силы безопасности как защитников демократии, назвал правоохранительные органы «героями, которые защитили Капитолий». Он сказал «перед превосходящей численностью, жестоким нападением, полиция Капитолия, полицейское управление Федерального округа Колумбия, национальная гвардия и другие наши храбрые правоохранители спасли власть закона».

Байден не разоблачил Республиканскую партию за поддержку заговора Трампа. Вместо этого он восхвалил «отважных мужчин и женщин» в Республиканской партии, которые «выступили против» Трампа, «пытаясь сохранить принципы своей партии», не указав на то, что 147 конгрессменов-республиканцев поддержали протест против утверждения результатов голосования. Он призвал к единству с республиканцами, и заявил: «каковы бы ни были мои другие разногласия с республиканцами, которые поддерживают власть закона, а не власть одного человека, я всегда буду стремиться к совместной работе с ними, чтобы найти общее решение».

Он не указал ни на один социальный и исторический процесс, которые привели к подъему трампизма. Байден сказал, что Трампом двигало его «уязвленное самолюбие», и добавил: «бывший президент, который лжет про выборы, и толпа, которая напала на Капитолий, не могли бы быть дальше от основных американских ценностей». Но если бы опасность исходила только от «самолюбия» Трампа, не было бы никакой опасности. Байден не попытался объяснить, почему миллионы американцев верят лжи Трампа, и почему значительная часть политического истеблишмента и СМИ его поддерживают. Как только Байден поминал предмет, достойный рассмотрения, он немедленно его оставлял, как в его дразнящем упоминании роли «алчности немногих» в подпитке диктатуры.

Байден не объяснил, почему он продолжил политику Трампа «спустя рукава» в ответ на пандемию, и что отказался от экономической поддержки населения потому, что Белый дом не хочет «выписывать чеки, чтобы побуждать людей сидеть дома», как выразился один из его помощников.

Демократическая партия просто неспособна защищать демократию. Она ведет войну на два фронта. С одной стороны, демократы предпочли бы избежать фашистского захвата власти, потому что это подорвало бы имидж американского империализма в мире. Десятки лет Демократическая партия оправдывала неоколониальные войны и путчи под «гуманитарным» предлогом, лживо утверждая, что военные интервенции необходимы для «защиты демократии», и читая лекции половине мира о важности «свободных и честных выборов».

Даже в речи Байдена об угрозе диктатуры, исходящей из американской политической системы, он ухитрился обвинить «Китай и Россию» в том, что они «ставят на то, что дни демократии сочтены». Демократы понимают, что их оправдания военного вмешательства в целом и против этих двух врагов в частности в случае путча не звучали бы.

С другой стороны, демократы ведут войну на втором фронте против рабочего класса. Изо всех сил стараясь не допустить роста зарплаты и заставить рабочих вернуться на работу и учеников – в школу в разгар пандемии, Демократическая партия должна также преуменьшать угрозу диктатуры, чтобы избежать общественного взрыва.

Поэтому, Демократическая партия не обратилась к массам 6 января 2021 года. Демократическая партия в ужасе от того, что рабочий класс поймет размеры этой угрозы, и массовое движение будет угрожать прибылям корпораций и бурному росту биржи.

Байден в речи признал-таки, что события 6 января – неслыханные в истории США. «Впервые внутри Капитолия», сказал он, «протестующие махали флагами Конфедерации, которые символизируют задачу разрушить Америку, разорвать ее. Даже во время Гражданской войны, этого не случилось. Но это случилось в 2021».

Гражданская война в США произошла в период подъема американского капитализма. В правящем классе была группа – Республиканская партия Линкольна, которая была готова как класс защищать конституцию и отменить рабство. Республиканская партия мобилизовала массы, которые вели борьбу даже ценой тяжелых испытаний и сотен тысяч жизней. Мятежники конфедераты тоже пытались внести свой флаг в Капитолий, но на их пути стояла двухмиллионная армия северян.

Сейчас, в эпоху неизлечимого упадка мирового капитализма, 6 января 2022 года, ясно, что в правящем классе нет защитников демократических прав. Весь политический истеблишмент держится на огромном социальном неравенстве, непрерывных империалистических войнах, милитаризации полиции, массовых депортациях, неумолимых нападках на условия труда и жизни масс. Демократы не способны мобилизовать массы для защиты демократии, потому что демократы боятся масс. Борьба против фашизма означает борьбу против капитализма, который порождает фашизм.

(с) Эрик Лондон

Перевод с английского с небольшими сокращениями

https://www.wsws.org/en/articles/2022/01/07/pers-j07.html – оригинал на английском

—