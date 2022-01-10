 

В Израиле у дважды вакцинированного мужчины зафиксировали первый случай миокардита из-за “Омикрона”

10.01.2022, 11:40, Новости дня
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Врачи медицинского центра “Шиба” в Тель-Хашомере сообщили, что мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения COVID-19 и лечился от миокардита, пишет издание.

Кардиолог, профессор Шломи Матецки назвал случай с их пациентом “тревожным развитием событий, о котором нужно подумать”.

“Мы впервые наблюдаем подобное с “Омикроном”. Мы внимательно следим за пациентом, который сейчас находится в реанимации”, – рассказал он.

В больнице также сообщили, что мужчина был здоров и без сопутствующих заболеваний. Ревакцинацию ему сделали в августе, отметили врачи.

В Израиле наблюдается значительный всплеск инфицирования штаммом коронавируса “Омикрон”, пишет издание. Показатель положительных тестов поднялся до самого высокого уровня за год. Число госпитализаций возросло с 338 неделю назад до 524.

Представители системы здравоохранения Израиля выражают опасения, что больницы могут быть перегружены из-за значительного роста количества больных COVID-19. Правительство страны призвало население к вакцинации, в том числе и детей от пяти лет, пишет Times of Israel.

Контекст:

По данным министерства здравоохранения Израиля по состоянию на 9 января, из 9,5 млн населения страны 6,6 млн получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, сообщает издание. Из них почти 6 млн получили вторую дозу, более 4 млн – бустерную дозу.

Израиль стал первой страной, где разрешили введение второй бустерной (всего – четвертой) дозы. Это решение группа экспертов минздрава рекомендовала 21 декабря. 26 декабря стартовали клинические испытания второй бустерной вакцинации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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