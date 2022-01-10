“С Платоном копии”, “Очень похожи”. Шепелев показал лицо 10-месячного сына от Тулуповой
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Сын Шепелева изображен в длинной футболке на подоконнике. Он упирается руками в стекло, разглядывая, что происходит за окном.
“Сын. Январь. Кролик”, – подписал фото Шепелев.
“Показалось, что это старая фотография [старшего сына Шепелева] Платона, очень похожи”, – написали пользователи сети.
“С Платоном копии”, – прокомментировали фолловеры.
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Этот же снимок разместила в Instagram и возлюбленная Шепелева, российский дизайнер Екатерина Тулупова.
“Сын”, – написала она.
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Контекст:
Шепелев и Тулупова состоят в отношениях с 2016 года. 26 марта 2021 года ведущий заявил, что во второй раз стал отцом – у них с избранницей родился сын. Пара назвала ребенка Тихоном.
От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.
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