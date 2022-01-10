 

“С Платоном копии”, “Очень похожи”. Шепелев показал лицо 10-месячного сына от Тулуповой

10.01.2022, 11:40, Новости дня
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Сын Шепелева изображен в длинной футболке на подоконнике. Он упирается руками в стекло, разглядывая, что происходит за окном.

“Сын. Январь. Кролик”, – подписал фото Шепелев. 

“Показалось, что это старая фотография [старшего сына Шепелева] Платона, очень похожи”, – написали пользователи сети.

“С Платоном копии”, – прокомментировали фолловеры.

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Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Этот же снимок разместила в Instagram и возлюбленная Шепелева, российский дизайнер Екатерина Тулупова.

“Сын”, – написала она.

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Публикация от Тулупова Екатерина (@tulupova)

Контекст:

Шепелев и Тулупова состоят в отношениях с 2016 года. 26 марта 2021 года ведущий заявил, что во второй раз стал отцом – у них с избранницей родился сын. Пара назвала ребенка Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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