Мнение: Освобождения и самоубийства

Начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейманов, назначенный 5 дней назад, застрелился в своем кабинете.

По всей видимости, сейчас начинается “зачистка концов”. Будут убирать людей, в чьей лояльности сомневаются, и которые могут сказать что-то, не соответствующее официальной линии партии. Заодно пойдет передел собственности – это еще одна линия загадочных самоубийств и исчезновений.

5 дней работы на посту – как-то маловато для обвинений в бездействии или наоборот – в умышленных действиях. А вот узнать что-то лишнее за 5 дней очень даже возможно.

Кроме того, появилась информация, пока до конца не подтвержденная, что в Казахстане освободили музыканта Викрама Рузахунова, которого пытались выдать за наемника-террориста. Извинились ли перед ним, неизвестно, но хорошо, хоть недолго держали. Правда, встает очевидный вопрос: за известного человека вступились на высоком уровне. А сколько таких “террористов”, схваченных во время облав, сидит по клеткам? И, между прочим, им всем на полном серьезе угрожают громадными сроками заключения вплоть до пожизненных.

Сесть до самой смерти просто за то, что вышел в магазин не в то время – это, конечно, будет очень круто. Но Токаеву нужна картинка массовой террористической атаки. И если он отдал приказ стрелять по всему, что шевелится, то сажать на пожизненное ни за что – это тем более не исключено.

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