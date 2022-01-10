В РФ за сутки выявили 15,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 15830 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 15830 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 238 (14,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 10 666 679 человек в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2778, Санкт-Петербурге – 1419, Московской области – 1197.

Также за сутки зафиксирован 741 летальный исход. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 316 904 человека.

За сутки в РФ полностью выздоровели 19819 человек, всего выздоровели 9 706 802 человек.

Накануне, 9 января, в РФ выявили 16246 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 416.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.