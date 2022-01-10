 

Путин: Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности

10.01.2022, 11:20, Новости дня
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Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Всем известно, что президент Казахстана… обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе внеочередного саммита ОДКБ, который проходил в режиме видеосвязи.

По его словам, определенные силы не чурались искать наемников и боевиков через соцсети для дестабилизации.

«Опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков», – сказал Путин.

Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.



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