 

Милена Дейнего заявила, что Григорий Лепс и Юлия Барановская переспали

10.01.2022, 11:04, Разное
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Известная певица Милена Дейнега призналась публике, что знает причину развода Григория Лепса и Анны Шаплыковой. Певец переспал с телеведущей Юлией Барановской, заявила она.
Известно, что Лепс считается образцовым семьянином для публики, поэтому такое заявление привело фанатов 59-летнего певца в шок. Анна Шаплыкова родила артисту троих детей, но это никак не повлияло на сохранение брака – подтвердились слухи о том, что причиной расставания стала связь с другой женщиной.

Милена Дейнега, не стесняясь, сообщила, что Анна Шаплыкова бросила певца из-за измены с Юлией Барановской. Развод повлек за собой много шума, при том, что бывшие супруги никак не комментируют изменения в личной жизни. Но поклонники и знакомые семейства не прекращают обсуждений о разводе супругов. Уже давно ходили слухи, что жена Лепса ревностно относится к его дружбе с телеведущей. По этой причине супруги уже расходились и жили порознь, но вскоре воссоединялись. Но, видимо, многодетная мать устала терпеть подобные выходки и решила расставить все точки над «и».

Также ходят слухи о том, что причиной развода стала измена не Лепса, а самой Анны Шаплыковой – ей приписывают роман с Дмитрием Савчуком.
Как заявила певица Анита Цой в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ – «Все может быть. Григорий Лепс – импозантный, харизматичный мужчина, поэтому не вижу ничего странного, что женщины тянутся к нему. Мы все живые люди, и уже давно не новость, что у большинства знаменитостей есть любовники и любовницы».

Сама же Барановская с юмором относится к сплетням. «А почему решили, что я только с Лепсом была в постели? Может и с Максимом Галкиным или Александром Васильевым тоже переспала? Мне и с ними приписывали роман. А с Кириллом Туриченко в засос целовалась, и такое было».

Источник: www.kp.ru



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