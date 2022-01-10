 

Ида Галич рассказала причину недоверия к блогерам-ЗОЖникам

10.01.2022, 11:04, Разное
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Известный российский блогер и певица Ида Галич поделилась своим опытом похудения после родов и рассказала, что не доверяет большинству своих коллег, которые пишут о ЗОЖ.
Ида Галич очень серьезно относится к вопросам здорового питания и образа жизни. После родов она долго приходила в форму, используя советы по питанию, спорту и ЗОЖ от знаменитых блогеров. Для себя она определила несколько специалистов, советы которых действительно принесли желаемый результат. Однако многим из блогеров молодая мама просто не верит, ведь знает их лично, и видела, какой образ жизни они ведут на самом деле.

Свое восстановление после родов Галич начала с известного персонального тренера и звезды американских телешоу Джиллиан Майклс. По словам блогера, самыми эффективными для нее оказались интенсивные круговые тренировки, длительностью до 30 минут. Далее Галич добавила к своим ежедневным активностям танцы, занятия с персональным тренером. Также певица подкорректировала свой рацион, пишет портал “Слово и дело”.

Источник: slovodel.com



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