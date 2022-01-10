 

Мнение: Это заговор внутренних и внешних сил

10.01.2022, 10:58, Разное
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Глава Госсовета Казахстана Ерлан Карин заявил, что произошедшее в начале января в Казахстане являлось результатов заговора внутренних и внешних сил. Фактически, он очертил контуры официальной версии событий 2-10 января, пока без фамилий и акторов. Собственно, подтвердил очевидные вещи связанные с тем, что за ширмой "газовых протестов" развивалсь совсем другая игра связанная с борьбой казахских кланов, к которой на определенных этапах подключились или пытались подключиться различные внешние силы.

За дестабилизацией ситуации в Казахстане стоит заговор внутренних и внешних сил, считает государственный секретарь республики Ерлан Карин. "Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как казахстанские, так и иностранные граждане", – сказал Карин в эфире госканала. "Участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские, так и иностранные граждане. Были факты, о которых, я думаю, в скором времени сообщат наши спецслужбы. И это дает основания говорить о том, что это был сговор неких внутренних сил и внешних – деструктивных", – добавил он.

Также он заявил, что произошедшее в Казахстане не было цветной революцией.
"Кто-то сравнивает с цветными революциями, бархатными, но в отношении Казахстана они были бы малоэффективными, обстоятельства в нашей стране другие. Они не позволили бы реализовать классический вариант цветных революций. Я думаю, что на Казахстане была отработана совершенно другая модель и другой сценарий дестабилизации ситуации с использованием радикальных и террористических групп", – сказал Карин в эфире гостелеканала 24 kz.

Произошедшие в Казахстане события – это четко слаженные действия подрывных групп, считает госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.
"Это были четко спланированные, слаженные действия подрывных групп, задача которых была дестабилизация ситуации", – сказал Карин в эфире гостелеканала 24 kz. Он добавил, что "невозможно спонтанно разработать и раздавать команды по всему Казахстану".

Казахстан прошел острые и напряженные моменты произошедшего в стране кризиса, но бдительность следует сохранять, считает государственный секретарь республики Ерлан Карин. "Я не хотел бы допускать, чтобы мы как-то расслаблялись, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, службы переведены на готовность. Нашим гражданам надо сохранять бдительность. (…) Но я думаю, что самые острые и напряженные моменты мы прошли", – сказал Карин в эфире госканала.

https://www.interfax.ru/world/814451 – цинк

Сейчас можно с уверенностью сказать только о характеристике этих событий. Это не массовые беспорядки, не те обычные беспорядки, которые мы видим, когда идут столкновения гражданских сил с силами правопорядка или когда мы видим погромы и поджоги. А здесь были штурмы госучреждений, были атаки на здания правоохранительных органов. Упоминалось о шести атаках в Алматы, но это было только на одно учреждение департамента полиции. По-моему, за одни сутки. Я когда разговаривал с коллегами, то они говорили, что ДП Алматы держал оборону, отражал атаку с 00:00 до 05:00. Вы представляете, каким количеством оружия и боеприпасов должны были обладать штурмовые, ударные группы террористов, чтобы в течение нескольких часов держать в напряжении ДП.

Я 20 лет занимаюсь проблемой терроризма, но даже я с трудом вспомню, чтобы вот так несколько групп могли атаковать города, целенаправленно пытаясь захватить здания, учреждения. Это новое явление, которое является вызовом не только для спецслужб, но и для экспертов и специалистов. Нам нужно будет понять, что мы вступили в новый период, когда против любой другой страны может быть развязан такой циничный сценарий, основной целью которого является, я думаю, разрушение целостности государства… (Стоял. — Прим. ред.) вопрос защиты не только одного города, в нескольких регионах осуществлялись атаки. На кону стоял вопрос, сможем ли мы сохранить государство.

https://www.zakon.kz/6003792-erlan-karin-na-konu-stoial-vopros-smozhem-li-my-sokhranit-gosudarstvo.html – цинк

Также Карин заявил, что:

1. Миссия ОДКБ в Казахстане не продлится долго и после решения всех задач по стабилизации ситуации, миротворцы будут выведены из страны.
2. Основной задачей миротворцев будет охрана стратегических объектов, что позволит казахских силовикам на задачах КТО.
3. Казахстан столкнулся с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов в разных регионах страны. Они были связаны с полной дестабилизацией страны,
4. Непосредственной зачисткой боевиков занимаются казахские спецподразделения "Арыстан", "Арлан", "Беркет", а также войска МО Казахстана.https://t.me/erlankarin/600 – цинк
Вот как-то так.
Завтра должны будут последовать назначение нового правительства Казахстана, новые отставки и кадровые перестановки и наконец официальное озвучивание некоторых фамилий, которые были причастны к произошедшему. Основная интрига, будет ли в списке виновников кто-то с фамилией Назарбаев. После зачистки ставшихся групп боевиков, завершения конфликта кланов и прекращения стрельбы, можно будет говорить, что "черный январь" в Казахстане завершился.

Источник: Colonel Cassad



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