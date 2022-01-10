 

“Грудь подросла?” Полуголая Дорофеева станцевала перед камерой

10.01.2022, 10:56, Новости дня
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“Коротко о вчера: губу надкусила, текилу пригубила, аллергию телом поймала. На столе вчера станцевала”, – написала она.

Дорофеева предстала в откровенном зеленом купальнике, обнажив центральную часть груди. Она станцевала перед камерой и поцеловала мужа в губы.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Покажи сисюлечки”, – попросил подписчик zayichenkooleg.

“Грудь подросла?” – спросил surovyi884.

“Надя, еще больше нужно раздвинуть половинки лифа”, – призвала pisarchenkoviktoriia.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Замуж за Гудкова Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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