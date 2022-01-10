“Грудь подросла?” Полуголая Дорофеева станцевала перед камерой
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“Коротко о вчера: губу надкусила, текилу пригубила, аллергию телом поймала. На столе вчера станцевала”, – написала она.
Дорофеева предстала в откровенном зеленом купальнике, обнажив центральную часть груди. Она станцевала перед камерой и поцеловала мужа в губы.
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“Покажи сисюлечки”, – попросил подписчик zayichenkooleg.
“Грудь подросла?” – спросил surovyi884.
“Надя, еще больше нужно раздвинуть половинки лифа”, – призвала pisarchenkoviktoriia.
Контекст:
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Замуж за Гудкова Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.
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