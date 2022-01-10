Гриценко: Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым

“Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову, – сказал Гриценко. – Надо признать реалии, а они таковы, что Крым не вернется нам еще много десятилетий, если вернется вообще. Вот реалия болезненная. ОРДЛО в таком состоянии, в каком оно есть, забирать нельзя еще несколько десятилетий… В котором уже более 1 млн граждан РФ с российскими паспортами… Там “русский дух”, они хотят в Россию, более 80%, согласно опросу”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский, говоря об аннексии Крыма РФ, говорил, что если бы он “тогда был президентом, мы бы все умерли, но “зеленых человечков” не пустили бы, а если бы не пустили туда “зеленых человечков”, то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины”.

Зеленский уверен, что оккупированный Крым “никогда не будет российской территорией”.

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