Новый кроссовер Renault окажется на 30% дешевле, чем Volkswagen Tiguan

Французский автогигант Renault намерен начать выпуск новых недорогих паркетников Bigster под маркой Dacia.

Вместе с тем данное решение позволит достичь еще более бюджетного ценника, который на треть меньше, чем в исполнении под французским брендом. В свою очередь, эксперты приписывают новому кроссоверу Dacia отличные результаты по объемы продаж на местном рынке. Кроме того, в дальнейшем планируется начать выпуск кроссовера под отечественной маркой «АвтоВАЗ».

Пока французские разработчики не озвучили уровень мощности и другие данные о модели. Вместе с тем новый кроссовер может сохранить прежний 1,3-литровый бензиновый двигатель. Сроки выпуска автомобиля пока не указаны разработчиками.