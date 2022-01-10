 

Германия не сможет помешать решению ЕС об атомной энергии и газе из-за своей же позиции

10.01.2022, 10:48, Новости дня
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Предотвратить принятие законопроекта Еврокомиссии, согласно которому атомная энергия и газ будут считаться «зелёными», практически невозможно, пишет N-TV, ссылаясь на мнение депутата бундестага Михаэля Рота. Политик отмечает, что сама Германия всегда выступала за принятие вопросов в ЕС квалифицированным большинством, а это значит, что ей надо смириться с тем, что большинство не всегда будет на её стороне.


AP

По мнению председателя комитета бундестага по внешней политике Михаэля Рота, провозглашение газа и атомной энергии «зелёными» уже нельзя предотвратить, пишет N-TV.  Рот ссылается на новый законопроект Еврокомиссии, согласно которому инвестиции в атомные и газовые электростанции будут считаться «зелёными».

«Германия выступает за то, чтобы большее количество вопросов в ЕС решалось квалифицированным большинством. Однако это означает, что Германия должна быть готова к тому, что большинство не всегда будет на её стороне», — отмечает политик.

По мнению Рота, большинство стран ЕС поддержат законопроект Еврокомиссии. При этом ни одна из нынешних правящих партий ФРГ не считает правильным признание атомной энергии и газа «зелёными».

Глава федерального ведомства Германии по защите от радиации Вольфрам Кёниг заявил, что продолжение работы АЭС не может считаться за прогресс в области экологии. По словам Кёнига, Германия находится лишь в самом начале пути к безопасной утилизации ядерных отходов. Он также отметил, что на сегодняшний день ни одна страна не смогла создать безопасного хранилища для высокорадиоактивных отходов.

N-TV напоминает, что к концу года ФРГ планирует полностью отказаться от атомной энергии. В канун Нового года в Германии отключили три из остававшихся шести АЭС. 



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