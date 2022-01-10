 

Россиянин Максимов не смог выйти на очередной этап «Дакара»

10.01.2022, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский гонщик Александр Максимов, выступающий в классе квадроциклов, не смог стартовать на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили организаторы гонки.

По сообщению на официальном сайте «Дакара», квадроцикл Максимова сломался по дороге от бивуака к месту старта. Россиянин до сих пор не стартовал и пытается починить технику. Эта поломка станет серьезным ударом для российского гонщика, который занимал третье место в общем зачете.

Без Максимова в гонке осталось всего 11 квадроциклов.

Напомним, в воскресенье российский гонщик Сергей Карякин попал в серьезную аварию на седьмом этапе «Дакара». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Американские ученые выяснили, какие леса легче восстанавливаются после пожаров

21.12 / Путин заявил, что гордится военными медиками

20.10 / ФБР завершило обыск у родственников Дерипаски в Нью-Йорке

28.08 / На «Тавриде» прошла итоговая защита концепций арт-резиденций

23.12 / Пограничники не пустили в Украину российскую модель, незаконно посещавшую Крым

11.11 / В Карабах вылетели еще три самолета с российскими миротворцами

11.03 / В Чехии расследуют три случая смерти после вакцинации от коронавируса

28.07 / Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник»

18.01 / В Башкирии решили ввести ковид-паспорта

08.11 / В Киеве рассказали, когда Киев перестанет быть интересен ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика