Россиянин Максимов не смог выйти на очередной этап «Дакара»

Российский гонщик Александр Максимов, выступающий в классе квадроциклов, не смог стартовать на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили организаторы гонки.

По сообщению на официальном сайте «Дакара», квадроцикл Максимова сломался по дороге от бивуака к месту старта. Россиянин до сих пор не стартовал и пытается починить технику. Эта поломка станет серьезным ударом для российского гонщика, который занимал третье место в общем зачете.

Без Максимова в гонке осталось всего 11 квадроциклов.

Напомним, в воскресенье российский гонщик Сергей Карякин попал в серьезную аварию на седьмом этапе «Дакара».