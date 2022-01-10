 

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь Казахстану

10.01.2022, 10:36, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.

По словам Токаева, для Казахстана важна не только военная, но и моральная поддержка партнеров ОДКБ, передает РИА «Новости». 

«Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная партнеров по ОДКБ, все государства-участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана», – сообщил он.

Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства-члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

Накануне сообщалось, что лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции. В сессии примает участие президент РФ Владимир Путин, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, глава кабмина Казахстана Акылбек Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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