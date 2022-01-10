В РАН назвали главное российское научное событие в 2022 году

Запуск исследовательского космического аппарата «Луна-25» и его планируемая посадка на Южном полюсе Луны станут главным российским научным событием в 2022 году, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Запуск аппарата «Луна-25» – это главное российское научное событие 2022 года и наше возвращение на естественный спутник Земли с 1970-х годов. Наиболее удобное расположение для полета будет летом 2022 года. Уверен, что это произойдет, и уверен, что мы к Луне прилетим, мягко и удачно сядем в районе Южного полюса, что станет первой в мире посадкой на этой территории. По нашим оценкам, там наиболее благоприятная область для нахождения воды. Вода принципиально важна для освоения Луны, потому что в будущих лунных поселениях большого вопроса с энергетикой не будет, а вот кислород нужно получать», – передает ТАСС слова Сергеева.

«Луна-25» – это научно-исследовательский космический посадочный модуль, вывод которого в космос запланирован в июле 2022 года с космодрома «Восточный». Планируется, что аппарат опустится на поверхность Луны в окрестностях ее южного полюса, на территории кратера Богуславский. На борту «Луны-25» будет установлено девять научных приборов, которые позволят российским ученым впервые детально изучить свойства древнейших пород Луны.

Напомним, в октябре сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области, новая дата старта перенесена с мая на июль.