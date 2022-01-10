Терапевт Фаллахи Нуржахан посоветовала придерживаться разнообазного рациона в зимний период

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала, как обезопасить организм в зимний период, когда возрастает риск простудных заболеваний. Она посоветовала придерживаться разнообразного рациона, чтобы не возник дефицит витаминов.

Главным и самым значимым правилом, влияющим на поддержание иммунной системы, является именно соблюдение разнообразного питания. Рацион должен состоять из продуктов с высоким содержанием витамина D. На пользу пойдут различные виды рыбы, среди которых тунец, лосось, нерка, сардины.

По словам специалиста, не меньшую роль играют кисломолочные продукты, потому что они богаты полезными лактобактериями и пробиотиками. Отмечается, что положительное воздействие на организм оказывает и квашеная капуста. При естественной закваске в ней возникает множество полезных компонентов. Например, те же пробиотики и аскорбиновая кислота.

Важно также употреблять в достаточном количестве еду, в которой содержится белок. К белковым относятся многие продукты животного происхождения. Они наполняют организм необходимыми аминокислотами, что особенно сильно укрепляет иммунитет, о чем передают Nation News.