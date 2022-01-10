С начала года автомобили в РФ подорожали на 3%

С начала года автомобили в РФ традиционно возросли в цене на 3%. Отмечается, что подорожали даже те модели, которые уже подвергались этому ранее, к примеру, это коснулось АвтоВАЗ.

Приобрести машину по старым ценам все еще возможно, в основном, на складах еще есть невостребованные предложения. Однако потенциальные клиенты продолжают отдавать предпочтение именно автосалонам, о чем свидетельствует трафик. Во время новогодних праздников, как и в прошлом году, он не упал.

Дилеры находятся в ожидании продолжения рост цен, которые станут следствием увеличивающихся издержек автоконцернов, а также ослабления российской валюты. Цены с первого января повысились на три процента, что подтвердили и в Mitsubishi. Представители фирмы рассказали, что в начале каждого года влияние оказывают не только инфляции и курс валют, но и стоимость сырья, применяемого для производства автомобиля.

В результате всего этого, цены на автомобили в текущем году еще будут подвергаться изменениям в пределах 1-3%. С первого числа месяца цены на Mitsubishi выросли от полутора до двух процентов. В компании напомнили, что такое увеличение является ежегодным. У производителя Kia скачек составил от двух до четырех процентов, повышение также было плановым. У Mercedes цены поднялись приблизительно на полтора процента. Цены на Toyota и Lexus, в свою очередь, увеличились на три процента. Такая же ситуация коснулась Jaguar Land Rover. У Volkswagen Polo, тем временем, все модели подорожали лишь на 0,1%.

Рынок по-прежнему страдает от недостатка автомобилей, потому что производители еще не успели выйти на необходимый уровень производительности. Эксперты предполагают, что данная ситуация придет в нормальное положение к середине текущего года.

Источник: www.kommersant.ru