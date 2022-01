“Это одна из фишек, которые помогли мне перейти на наш язык”. Клопотенко призвал гуглить по-украински

“Есть такая идейка: гуглить по-украински. Даже если вы говорите по-русски”, – предложил он.

Клопотенко отметил, что в интернете уже есть много украиноязычного контента.

“Страх, что вы не найдете ответ на свои вопросы, уже не имеет поводов к существованию. Вот правда, тупо все. Как побрить енота, списки лучших сериалов, как достать лампочку изо рта, болячки разные (для тех, кто любит искать у себя болезни), прекрасные рецепты”, – отметил кулинар.

Он подчеркнул, что чем больше украиноязычных запросов, тем лучше развивается украинский интернет.

“Я вам это говорю как человек, имеющий проекты, зависящие от запросов народа. К примеру, моя команда их анализирует, чтобы понять, какие рецепты вам лучше дать. И так поступаем не только мы, когда создаем контент. Такие дела. Ну, и лично мой опыт. Привычка гуглить по-украински – это одна из фишек, которые помогли мне много лет назад перейти на наш язык”, – признался Клопотенко.

https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko/posts/6713433168726733

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

