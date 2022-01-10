 

В Казахстане задержали почти 8 тыс. человек, МИД заявил, что “мирные участники протестов не подвергаются преследованиям”

10.01.2022, 10:12, Новости дня
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МИД Казахстана также представил 9 января официальную позицию властей по происходящему в стране. В сообщении говорится, что после того, как в крупных городах страны прошли мирные митинги, все требования митингующих были “полностью удовлетворены”. 

“Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия… Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом”, – говорится в сообщении. 

В ведомстве утверждают, что правоохранители и военные Казахстана “противостоят террористам, а не “мирным протестующим”. “Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям. Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу”, – пообещали в ведомстве. 

В МИД отметили, что “в результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения”, но количество погибших не назвали. 

И.о. заместителя министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов и командующий силами Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане Андрей Сердюков пообещали, что “спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов”, сообщил гостелеканал “Хабар 24”. Камалетдинов подчеркнул, что “борьбой с террористами” занимаются казахстанские силовики, а миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января официальный Telegram-канал  сообщил о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой. 

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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