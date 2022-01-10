Опубликованы рендерные снимки универсала Toyota Camry

Компания Toyota может начать выпуск новой модели Toyota Camry в кузове универсал.

К такому мнению подошли автомобильные эксперты, уверенные в возможности расширения линейки флагманских машин. Несмотря на то, что отдельные специалисты отвергают такую возможность, однако за счет выпуска универсала Camry удалось бы существенно повысить интерес к данной модели на мировом рынке. В Сети уже показали рендерные изображения универсала Camry Wagon 2022.

Основными конкурентами на европейском рынке могут стать Skoda Superb или VW Passat. Лицевая часть кузова осталась практически идентичной седану, однако задняя часть существенно удлинена. Под капотом могут сохранить 3,5-литровый двигатель на 297 л.с. мощности.