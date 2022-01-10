 

Опубликованы рендерные снимки универсала Toyota Camry

10.01.2022, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Toyota может начать выпуск новой модели Toyota Camry в кузове универсал.

К такому мнению подошли автомобильные эксперты, уверенные в возможности расширения линейки флагманских машин. Несмотря на то, что отдельные специалисты отвергают такую возможность, однако за счет выпуска универсала Camry удалось бы существенно повысить интерес к данной модели на мировом рынке. В Сети уже показали рендерные изображения универсала Camry Wagon 2022.

Основными конкурентами на европейском рынке могут стать Skoda Superb или VW Passat. Лицевая часть кузова осталась практически идентичной седану, однако задняя часть существенно удлинена. Под капотом могут сохранить 3,5-литровый двигатель на 297 л.с. мощности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Китайскую вакцину Sinovac планируют привезти до 15 марта – представитель в Украине

15.04 / Ляшко назвал еще одну область, которая в ближайшие дни может покинуть “красную” зону

30.01 / Der Standard – швейцарские учёные доказали, что в трагедии на перевале Дятлова повинна лавина

19.07 / Собаки могут ориентироваться по магнитному полю Земли

29.08 / На новую операционную систему Windows 11 готовы перейти только 50% пользователей

15.07 / В Греции призвали Киев отказаться от авантюры с «Крымской платформой»

02.10 / Аваков просит для МВД еще почти 2 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 – StateWatch

16.02 / Неэффективная стратегия ЕС по вакцинированию преследует политические цели

26.06 / Антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей

28.10 / Искусственный интеллект научился предсказывать будущее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика