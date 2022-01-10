 

Dongfeng готовит к дебюту новый кроссовер Fengshen Haoji 2023

10.01.2022, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская марка Dongfeng в скором времени представит обновленный паркетник Fengshen Haoji 2023 модельного года.

В Сети уже доступны шпионские изображения салона и кузова транспортного средства. Ранее уже удавалось рассмотреть автомобиль в рамках тестовых испытаний. Официальная премьера кроссовера Fengshen Haoji 2023 состоится во второй половине текущего года.

Кроме того, разработчиками задействован под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 190 л.с. Модель обладает роботизированной коробкой передач. Кроме того, дизайнеры существенно модернизировали решетку радиатора, а также светодиодные фары, отличающиеся от предшествующего покорения паркетника Fengshen Haoji.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Посол Украины в Германии предъявил новому канцлеру список требований

29.12 / В Японии приняли первые меры по борьбе с одиночеством, так как на фоне пандемии в стране увеличилось количество самоубийств

02.09 / Зеленский на встрече с конгрессменами США призвал сохранить санкции против “Северного потока – 2”

06.10 / Разумков оценил шансы Корниенко стать спикером Верховной Рады

21.10 / Крупнейшее в истории Земли вымирание произошло из-за перенасыщения атмосферы углекислым газом

25.06 / Союз НКО поддержал поправки в Конституцию

19.10 / “Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется”. 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста

29.06 / “Хочет быть звездой”. Шепелев рассказал о решении восьмилетнего сына “все бросить”

28.03 / Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года

30.01 / Названа причина ДТП с участием грузовика и автобуса под Самарой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика