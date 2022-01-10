Dongfeng готовит к дебюту новый кроссовер Fengshen Haoji 2023

Китайская марка Dongfeng в скором времени представит обновленный паркетник Fengshen Haoji 2023 модельного года.

В Сети уже доступны шпионские изображения салона и кузова транспортного средства. Ранее уже удавалось рассмотреть автомобиль в рамках тестовых испытаний. Официальная премьера кроссовера Fengshen Haoji 2023 состоится во второй половине текущего года.

Кроме того, разработчиками задействован под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 190 л.с. Модель обладает роботизированной коробкой передач. Кроме того, дизайнеры существенно модернизировали решетку радиатора, а также светодиодные фары, отличающиеся от предшествующего покорения паркетника Fengshen Haoji.