Задержанного в Казахстане киргизского музыканта освободили из-под стражи

Гражданин Киргизии Викрам Рузахунов, которого сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в причастности к беспорядкам, освобожден из-под стражи, сообщил источник в силовых структурах Киргизии.

«Нам стало известно, что Рузахунов освобожден и скоро должен прибыть в Бишкек», – сообщил источник ТАСС.

По данным киргизского МВД, задержанный в Казахстане киргизский музыкант часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне Нового года его пригласили в город для проведения концертных программ. Билет в Алма-Ату он приобрел 16 декабря 2021 года, а 2 января улетел в соседнюю республику. Рузахунов является достаточно известным в Киргизии исполнителем джазовой музыки, пианистом и одним из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля «Бишкек-джаз-весна».

Ранее один из задержанных за участие в массовых беспорядках в Алма-Ате уроженец Киргизии признался правоохранительным органам в том, что участвовал в митинге за деньги. В частности, мужчина сообщил, что неизвестный заплатил ему около 200 долларов. Telegram-канал «Выпускайте кракена!» сообщил, что жители Киргизии признали в задержанном своего соотечественника, джазового музыканта Викрама Рузахунова.

Напомним, в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта. Зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.