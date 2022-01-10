 

Экс-советник Назарбаева: Запад взбесил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан

10.01.2022, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, сообщил экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов, передает РИА «Новости». 

«Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <…> это вне всякого сомнения. <…> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России», – сказал Ертысбаев.

Он отметил, что это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Шмыгаль: Подготовка к отопительному сезону идет по графику, энергосистема готова на 90%

16.04 / В Pfizer допустили необходимость введения третьей дозы вакцины от COVID-19

19.09 / Борислав Береза: Цель законопроекта об олигархах – установить контроль над СМИ

01.01 / На Западе оценили телефонный разговор Путина с Байденом

11.11 / Демократы продемонстрировали намерение вернуться к расследованиям против Трампа

15.12 / НАСА заявило об установке на МКС первого американского туалета «лучше российского»

26.07 / Мнения: Слово «национальность» – это совсем про другое

21.01 / Кравчук предложил создать единый документ для работы контактной группы

27.08 / Путин поручил разобраться с размытием доли государства в Башкирской содовой компании

20.11 / Главврач Мостепан: Бывает, приезжает пациент, более-менее дышит, активный. Обследуют легкие – а там 80% поражения. То есть день-два – и он рухнет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика