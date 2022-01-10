Лор Зайцев объяснил влияние постковидного синдрома на хронические заболевания

Лор-врач Владимир Зайцев объяснил влияние постковидного синдрома на хронические заболевания и рассказал, на что следует обратить внимание после перенесенной инфекции.

Заражение коронавирусной инфекцией не проходит без негативных побочных действий, которые могут сохраняться и вызывать сбои в работе организма в течение нескольких месяцев. Некоторые симптомы могут даже превратиться в хронические.

Все это получило общее название «постковидный синдром». Он представляет собой отголоски коронавируса, из-за которых люди страдают уже после выздоровления. В первую очередь ухудшается здоровье лор-органов. По словам Зайцева, возрастает риск хронического тонзиллита. Иными словами, воспаление глад и небных миндалин. Данный орган отвечает за местный иммунитет, следовательно, в ослабленном состоянии страдает иммунная система. Организму не хватает сил, чтобы избавиться от вирусной инфекции, в результате чего она проникает в кровоток. После этого она может нанести удар по сердечно-сосудистой системе, суставам и почкам.

Кроме того, во время постковидного синдрома может возникнуть интоксикация в желудочно-кишечном тракте. Начинается все с того, что человек начинает чувствовать сильнейшую слабость еще во время коронавирусной инфекции. Уже после выздоровления данный симптом вновь возвращается. Многие пациенты предполагают, что снова заразились, но на самом деле так проявляется тонзиллит. Его никак нельзя оставлять без подходящего лечения и должного внимания.

Вторая частая проблема – фарингит. Зайцев объяснил, что это хроническое воспаление задней стенки горла. Заболевание сопровождается чувством першения, сухости, боли и жжения. Симптомы могут опуститься ниже и перерасти в фаринголарингит. В данном случае начинает пропадать голос.

Третье, с чем многие сталкиваются после коронавируса – риносинусит, когда слизь стекает по задней стенке глотки, отекает слизистая носа и горла. Кроме того, пациенты могут ощутить заложенность ушей. Некоторые ошибочно списывают это на появление серной пробки в слуховом проходе, но на самом деле этот симптом напрямую связан с носоглоткой.

Именно в носоглотке берет начало и открывается слуховая труба. Если в этой области есть нарушения, появляется звук гудения, эха, бульканья или хлюпанья, а также оглушенность.

Зайцев предостерег, что на этом наборе осложнений все не заканчивается. В практике врачей встречались такие последствия синдрома, как ухудшение слуха, возникновение звона и шумов в ушах. Все это является постковидной сенсоневральной тугоухостью. В большинстве случаев, этой проблеме подвержены люди, которые еще до заболевания COVID-19 имели определенные проблемы со слухом.

Все это свидетельствует о том, что вирус является нейротропным, а следовательно, воздействует на нервные окончания. Именно по этой причине может уменьшиться или целиком пропасть обоняние, чувствительность к вкусам. Кроме того, проявляется паросмия, то есть искаженное восприятие ароматов и вкусов.

Отоларинголог рассказал, что зачастую у пациентов возникает и постковидная депрессия. Эта инфекция очень сильно влияет на человеческую психику. Она способна стать провокатором негативных состояний со стороны центральной нервной системы. Восстановление после такого длительного депрессивного синдрома может затянуться на долгий период времени.

Коронавирус воздействует также на кожу, ногти и волосы. Последние становятся сухими, безжизненными, легко ломаются и склонны к выпадению. При этом, наружные оболочки глазных яблок могут приобрести желтый оттенок. Ногти крошатся, становятся слабыми. Могут появиться пятна на коже или не проходящая сыпь.

Последнее, о чем упомянул Зайцев – это последствия для иммунной системы. Он предупредил, что сильно страдает не только местный, но и общий иммунитет, который в последствии необходимо восстанавливать и усиливать всеми доступными средствами.

Например, рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, чаще гулять, следить за питанием и ограничить в своем рационе вредные продукт, добавить в него поливитамины. Врач также советует начать укреплять тело при помощи легких физических нагрузок.

Источник: slovodel.com