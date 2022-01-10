Токаев подписал указ о переименовании Алматы в Верный

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Алма-Аты. С 10 января крупнейший населённый пункт страны вернёт себе историческое название – город Верный.

– События последних дней заставили всех нас по-новому взглянуть на многие вопросы, в том числе о наследии Советского Союза и Российской империи. Именно в составе этих государств были построены большинство городов современного Казахстана, а русскоязычные граждане нашей страны в ходе беспорядков показали себя истинными патриотами и государственными. Кроме того, Россия незамедлительно протянула нам руку помощи, тогда как некоторые другие страны, которых мы раньше считали союзниками, заняли выжидательную позицию. В связи с этим я принял решение вернуть Алматы исторические название – город Верный, – заявил Токаев.

В ближайшее время могут быть переименованы и другие казахстанские города, количество русских школ будет увеличено в два раза, а в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан будет создано специальное подразделение по борьбе с дискриминацией русскоязычного населения.

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