В Украине за воскресенье вакцинировали от коронавируса более 20 тыс. человек

Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 123 человека, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 2053 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании в стране сделано 28 820 343 прививки, их получили 14 813 186 человек.

На данный момент в Украине вакцинированы двумя дозами 13 980 473 человека, тремя с учетом дополнительной дозы – 6224 человека, тремя с учетом бустерной дозы – 20 462 человека.

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За прошедшие сутки в Украине также выявили 1 969 новых случаев заболевания COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хотя она не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

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