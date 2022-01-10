 

В компании SpaceX рассказали о том, сколько абонентов у спутникового интернета Starlink

10.01.2022, 9:25, Новости дня
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Как сообщили представители компании SpaceX, на сегодня спутниковая система Starlink обеспечивает стабильный сигнал Интернета на территории 25 стран мира. И там уже 145 тысяч пользователей, уточняют эксперты.

Число клиентов у Starlink невелико. Однако стоит учитывать тот факт, что система пока еще далека от полного развертывания. Это значит, что оператор пока не в состоянии обеспечить заявленной рабочей скорости соединения. А цены на оборудования все-таки велики.

Кроме того, проблемой стало получение лицензий в разных странах. Это весьма длительная бюрократическая процедура. Но менеджеры, работающие на Илона Маска, уверены, что преодолеют данный барьер. Несмотря ни на что, в прошлом году к системе присоединялись в среднем по 11 тысяч человек в месяц. Только в декабре наблюдалось снижение темпов. Зарегистрировано всего лишь 5 тысяч новых абонентов.



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