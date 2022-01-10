 

Апофис прилетит к Земле и может столкнуться с ней через 7 лет

10.01.2022, 9:25, Новости дня
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Армагеддон может наступить 13 апреля 2029 года, заявляют ученые. Группа исследователей космоса полагает, что в этот день очень велика вероятность столкновения с Землей крупного астероида Апофис.

Далеко не все согласны с этим прогнозом. Но некоторые ученые настаивают, что катастрофа, скорее всего, случится через семь лет. Об этом сообщают РИА Новости.

Если произойдет столкновение, мощность высвободившейся энергии будет равна взрыву 1717 мегатонн тротилла. Возникнет землетрясение силой 6,5 балла, а ударная волна разойдется со скоростью 790 метров в секунду. Отметим, что масса Апофиса составляет 327 млн тонн, а диаметр космического тела – 325 метров. И все же, большинство астрономов указывают на то, что через 7 лет астероид пролетит мимо Земли на расстоянии 37 600 километров. Это очень опасное сближение.  



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