ОДКБ возьмет под контроль повышение цен на продукты питания в странах-членах организации

Члены ОДКБ договорились о разработке комплекса мер неотложного реагирования в случае народных волнений на фоне внезапного изменения социально-экономической ситуации.

Для предотвращения потенциальных угроз ежегодно будут проводиться военные учения с участием армий всех членов организации.

– Пример Казахстана показал, каким шатким в одночасье может стать положение легитимной власти. Террористы под личиной обнищавших граждан устраивали погромы, нападали на мирных военных, захватили аэропорт. Слава богу, они не успели поднять в воздух самолеты, а то бы мы получили второе 11 сентября. Необходимо создать единую систему безопасности, если экстремисты вновь захотят воспользоваться повышением цен или снижением реальных доходов населения. Второй Новочеркасск, в котором устроили побоище агенты иностранных спецслужб, не нужен никому. ОДКБ должна быть готова отразить любые провокации Запада и другие вмешательства извне, — заявил председатель Совета ОДКБ Никол Пашинян.

Будущий план военно-миротворческих действий получил предварительное название «Внушительная сила». Для его реализации создадут оперативно-тактическую группу, которая будет приведена в боевую готовность в случае резких скачков инфляции и проявления нестабильности на мировых финансовых рынках.

Группа будет сформирована на базе белорусского ОМОНа, саперных рот Росгвардии и президентского полка Киргизии.

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