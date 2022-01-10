Создано программное обеспечение для расчета свойств твердых тел

Американские ученые из государственной лаборатории в Пенсильвании сообщают, что им удалось создать специальное программное обеспечение, при помощи которого можно быстро рассчитать свойства твердых тел.

По словам специалистов, данное программное обеспечение станет весьма эффективным инструментом для проведения исследований в области материаловедения.

Продукт получил название propSym. У него открытый исходный код, что делает ПО общедоступным. Разработчики полагают, что теперь исследования будут происходить намного быстрее, так как новая ИТ-технология избавит людей от утомительной рутинной работы. Оказывается, некоторые современные материалы содержат по несколько сотен, а то и тысяч различных компонентов. Меняя их пропорции, модно получать новое качество. Однако обрабатывать информацию «вручную» очень долго.