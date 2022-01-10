 

В Сингапуре придумали антибактериальную упаковочную пленку

10.01.2022, 8:40, Новости дня
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Новый упаковочный материал внешне очень похож на самую обыкновенную полимерную пленку. Однако он обладает двумя важнейшими качествами, которых нет у аналогов, утверждают создатели пленки из Сингапура.

С одной стороны, пленка создана из биологического сырья, а потому она разлагается в естественной среде, не создавая никаких угроз для экологии.

С другой стороны, ученые сумели добиться от нового материала антибактериальных качеств. Пленка просто убивает посторонние микроорганизмы. В результате, если в такой упаковке хранить свежие фрукты, они останутся свежими и будут защищены от гнили на несколько дней дольше, чем при самых благоприятных условиях. Потому ученые рассчитывают, что такой материал будет востребован во всех странах.



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