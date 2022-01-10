Общество: Как РФ победила крупнейшую мусорную свалку Европы

На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок?

В предпоследнюю неделю декабря, выступая на ежегодной большой пресс-конференции, президент Владимир Путин призвал – в ходе реализации «мусорной реформы» надо не только устранять полигоны и строить мусороперерабатывающие заводы, но и разъяснять населению прямые и косвенные плюсы от этих действий.

Свое мнение глава государства высказал, отвечая на вопрос журналистки из Ленинградской области Кристины Бурмакиной. она сообщила, что в регионе люди, ранее поддерживавшие закрытие полигонов, теперь выступают против строительства мусороперерабатывающих заводов. Бурмакина спросила российского лидера о том, как общаться с населением в этой ситуации.

Путин отметил, что в целом «мусорная реформа» в России, несмотря на все сложности, успешно продвигается, «на этом пути одна из ключевых задач – создание операторов, они появились почти во всех регионах». Он отметил, что «мусор, конечно, надо куда-то девать», и есть несколько вариантов: «заводы, сжигание». «По всем направлениям работа идет, темпом выше запланированного», – добавил президент.

Глава государства подчеркнул – надо показывать людям, как работают мусороперерабатывающие заводы. Так, «современные заводы расположены даже в центре крупных городов, в миллионниках, в Японии, и работают, практически не оказывая негативного влияния на жизнь людей, это надо показывать». Путин также призвал рассказывать и о таких плюсах строительства заводов, как новые рабочие места, зарплаты.

В конце декабря правительство РФ сообщило – утверждены новые правила размещения информации о состоянии окружающей среды в общедоступных источниках. В перечне открытых сведений – 82 позиции, в том числе данные о хранилищах отходов и о свалках с указанием эксплуатирующих их организаций, цитировал ТАСС сообщение пресс-службы кабинета министров. Таким образом, у граждан и экозащитных организаций появилось больше возможностей пожаловаться на ненадлежащее содержание мест, куда свозятся твердые бытовые и прочие отходы.

«На сегодняшний день закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в границах городов, – констатировал президент и поручил: До конца текущего года нужно будет ликвидировать еще 12», – такую задачу поставил президент Путин 15 декабря, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. До конца 2024 года требуется ликвидировать 191 свалку в границах городов, указал президент. «Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию», – отметил глава государства, напомнив, что срок ликвидации свалок в среднем занимает не менее двух лет. Путин подчеркнул, что главам регионов нужно брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам соответствующих городов, в том числе готовить проектно-сметную документацию.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на совещании главы государства с членами правительства, отметила: за год в двенадцати наиболее загрязненных городах РФ удалось снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 5%. Причем в одном из городов этой экологически неблагополучной дюжины – Челябинске, удалось сократить загрязнение воздуха более чем на 20% как раз за счет рекультивации городской свалки. Таков один из результатов федерального проекта «Чистый воздух», который развивается в рамках нацпроекта «Экология».

Уже можно назвать регионы, которые добились наибольших успехов в реформе по обращению с ТКО – твердыми коммунальными отходами. 21 декабря Российский экологический оператор (РЭО) представил первый «Зеленый рейтинг», который возглавили Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области, цитировал ТАСС пресс-службу РЭО.

В уходящем году план работ по экологическому нацпроекту удалось перевыполнить. Если изначально планировалось в 2021-м поднять на поверхность и утилизировать шесть затонувших судов, в итоге отправили в утиль почти в три раза больше таких объектов, сообщила вице-премьер Абрамченко. Отметим, что работа с «кладбищами», а по сути свалками потонувших кораблей – технологически сложный и опасный процесс. Но в ближайшем будущем предстоит крайне серьезная работа – только в акватории Дальнего Востока обнаружено почти 600 затопленных кораблей, более 230 из которых потребуется поднять и утилизировать. Но как бы то ни было, серьезный шаг уже сделан.

Еще одной удачей в реализации нацпроекта «Экология» можно считать решение проблемы уже упомянутой челябинской свалки – крупнейшего в Европе полигона твердых бытовых отходов (ТБО). «Более 70 лет туда свозились городские отходы. И, конечно же, как любая свалка, он выделял метан, который достаточно вреден и неприятно пахнет», – сказала газете ВЗГЛЯД замруководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Мария Комкова. Достаточно сказать, что ближайший жилой дом располагался в каких-то 700 метрах от мусорного полигона – город за время непрерывного существования свалки на одном месте значительно расширил свои границы, так что помойка в итоге оказалась почти в городском центре.

«Поэтому когда сейчас полигон накрыли, рекультивировали и предотвратили попадание вредных выбросов в воздух, жители Челябинска почувствовали улучшения», – отметила Комкова. Более того, бывшая свалка превратилась в зону спорта – в сентябре здесь прошла гонка с препятствиями Eco Race.

«Федеральный проект «Чистая страна», благодаря которому закрыли Челябинский полигон ТБО существует уже несколько лет, – отметила Комкова. – В рамках этого проекта был рекультивирован, например, полигон Кучино – один из самых известных в Московской области, а также практически все полигоны Подмосковья».

«Но вообще основная задача – закрыть полигоны во всех населенных пунктах», – подчеркнула собеседница. Эксперт оценила работу по рекультивации в РФ в 2021 году довольно строго. «Я бы поставила оценку «четыре». По одной простой причине – хотелось бы, чтобы было больше таких проектов. Но с этим есть определенный трудности. Это сложные объекты и чтобы приступить к рекультивации, нужен проект и прохождение всех необходимых экспертиз. Это очень трудоемкий процесс и дорогостоящий», – рассказала Комкова.

«У каждого полигона есть свои особенности. С одной стороны, хочется избавиться от них поскорее. С другой – все понимают, что любой проект нужно аккуратно проектировать и учитывать особенности объекта. Но сейчас уже есть накопленный опыт и технологии, которых не было раньше. И с каждым годом будет ликвидироваться больше свалок», – подытожила она.

«Мы продолжаем реализовывать проекты, которые напрямую решают задачи нацпроекта «Экология». Это увеличение объема сортировки ТКО до 100% и снижение объемов захоронения – до 50% от уровня образования к 2030 году. Отмечу, что предприятия «ЭкоЛайна» задачу сортировки решили еще три года назад. Задача снижения захоронения тоже решается с опережением», – рассказала Елена Вишнякова, заместитель гендиректора группы компаний «ЭкоЛайн» – одного из ведущих операторов по обращению с отходами.

«В январе уходящего года компания ввела вторую очередь комплекса переработки отходов (КПО) Восток, в сентябре создала совместное предприятие для переработки полимеров, в ноябре выпустила зеленые облигации, в ближайшее время планируем запустить КПО Нева», – поделилась Вишнякова.

Напомним, что нацпроект «Экология» включает в общей сложности 11 федеральных проектов, в том числе «Чистый воздух» и «Чистая страна», указала официальный представитель министерства природных ресурсов РФ (Минприроды) Марина Евсеева. В частности, благодаря проекту «Чистый воздух», например, удастся снизить выбросы загрязняющих веществ еще на 1300 тонн. При этом, как сообщила собеседница, за время реализации федерального проекта выбросы загрязняющих веществ уже снижены без малого на 97 тысяч тонн, что сопоставимо с 1 615 грузовыми вагонами.

«В рамках проекта «Чистая страна» ликвидировано пять свалок в городах и четыре наиболее опасных объекта накопленного вреда. До конца года будет ликвидировано еще девясть свалок. На сегодняшний день выполнено 98% запланированных работ по лесовосстановлению, а их объем в этом году на 56 тысяч гектаров больше, чем было год назад», – поделилась Евсеева.

Другие федеральные проекты в рамках большого нацпроекта «Экология» также заслуживают внимание, отметила представитель Минприроды. «За три года реализации проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» создано 16 особо охраняемых природных территорий площадью 4,6 млн га. А в 2021 году создано два заказника: в Крыму и республике Коми. Ведется работа по сохранению и восстановлению краснокнижных животных», – рассказала Евсеева.

Собеседница также отметила, что в последнее время в РФ набирает популярность внутренний экотуризм. За одиннадцать месяцев уходящего года особо охраняемые природные территории посетило более 10 миллионов человек.

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