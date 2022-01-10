 

В Великобритании высмеяли испугавшегося российских подлодок адмирала

10.01.2022, 8:22, Новости дня
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Читатели британского The Times раскритиковали заявление главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина об активизации российских субмарин за последние 20 лет.

«Все это попахивает анахронической паранойей холодной войны. Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию в объятья Китая. Реальная угроза – это Китай, и НАТО следует сотрудничать с Россией», – считает Jiaxiang, передает РИА «Новости».

«В том месяце враг – Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится все», – поддержал предыдущего комментатора MickeB.

«Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России», – подметил Serg The Siberian.

«Учитывая, что самозванца, занимающего Овальный кабинет, никто не боится, неудивительно, что РФ укрепляет свои позиции», – выразил мнение Daves.

«Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?», – задался вопросом Kevin Laughlin.

Ранее начальник штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакин сообщил в интервью The Times, что Британия намерена начать разработку гиперзвукового оружия из-за роста военной мощи России. 

Напомним, 24 декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил об успешном проведении залпового пуска гиперзвуковой системы «Циркон». Тремя днями ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны объявил о перевооружении первого полка ракетных комплексов «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС РФ сформирован первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».



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