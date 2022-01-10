 

Нефть подорожала из-за опасений перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане

10.01.2022, 8:22, Новости дня
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут: инвесторы сохраняют опасения перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане.

По состоянию на 8.32 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,22%, до 81,93 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,24%, до 79,09 доллара.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается рост цен на фоне сохраняющихся опасений перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе нефтедобывающая компания Tengizchevroil сообщила о продолжении деятельности в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объемы добычи в связи с трудностями в сфере логистики.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит Wall Street Journal, цены на нефть растут после того, как Казахстан ограничил добычу на фоне внутренних беспорядков и протестов.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе Алма-Ату.

Также в пятницу были опубликованы данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о числе действующих буровых установок в США. За предыдущую неделю их число выросло на одну установку, до 481 агрегата.



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