Ровер «Чанъэ-5» обнаружил признаки воды на Луне

Наличие воды ранее было подтверждено дистанционным наблюдением, но теперь спускаемый аппарат обнаружил признаки воды в скалах и почве.

Впервые в истории китайский лунный спускаемый аппарат «Чанъэ-5» обнаружил свидетельства наличия воды на поверхности Луны. Аппаратура на борту лунного посадочного модуля измерило спектральное отражение реголита и породы и впервые обнаружило воду на месте.

Исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Science Advances, показало, что лунный грунт на месте посадки содержит 120 граммов воды на тонну, а легкая везикулярная порода содержит 180 частей на миллион, что намного суше, чем на Земле.

По мнению ученых, дополнительные 60 частей на миллион воды в породе могут происходить из недр Луны. По словам исследователей, именно солнечный ветер способствовал наибольшей влажности лунного грунта, поскольку он приносил с собой водород, который входит в состав воды.

Исследование показало, что Луна стала более сухой в течение определенного периода, предположительно, из-за дегазации ее мантийного резервуара.

Космический аппарат «Чанъэ-5» приземлился на одном из самых молодых базальтов, расположенных на средней широте Луны. Он измерил воду на месте и извлек образцы весом 1731 грамм.

– Полученные образцы представляют собой смесь гранул, но ровер может измерить лишь внешний слой лунной поверхности, – сказал исследователь Института геологии и геофизики Линь Хунлей.

Линь также сказал, что на Земле очень сложно воссоздать условия лунной поверхности, что делает очень важным проведенную работу ровером на месте.

Полученные результаты дают больше информации для будущих миссий Китая «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7». Исследования запасов лунной воды находится в центре внимания, так как в ближайшие десятилетия планируется строительство пилотируемых лунных станций, сообщается в докладе китайских ученых.