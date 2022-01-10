 

Глава Пентагона выздоровел от коронавируса

10.01.2022, 8:00, Новости дня
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“Рад сообщить, что министр обороны сегодня сдал отрицательный тест на COVID и в понедельник вернется на службу в офис. Он благодарен вакцинам, которые смягчили воздействие вируса”, – написал Кирби.

Кирби отметил, что Остин продолжит соблюдать рекомендации специалистов по противодействию COVID-19.

Pleased to note that @SecDef tested negative today for COVID and will be returning to the office tomorrow.

He’s grateful for the vaccines, which rendered less severe the effects of the virus.

He will continue to observe CDC and HPCON Charlie guidelines in the Pentagon.

— John Kirby (@PentagonPresSec) January 9, 2022

68-летний Остин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией, 2 января. Он принимал участие в ключевых мероприятиях в виртуальном формате. На очных встречах его временно представляла первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Министр отмечал, что болезнь у него проходит в легкой форме, благодаря вакцинации, включая полученную им в октябре  2021 года бустерную дозу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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