 

На космодроме Куру откажутся от услуг «Роскосмоса»

10.01.2022, 7:56, Новости дня
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Как стало известно из осведомленных источников, до 2023 года компания Arianespace намерена отказаться от услуг «Роскосмоса». Речь идет о запусках космических аппаратов при помощи российских ракет «Союз 2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Вместо российских носителей компания будет использовать ракеты Ariane 6 и Vega, которые французы посчитали более эффективными и выгодными. Таким образом, российское космическое ведомство теряет важного зарубежного клиента.

Однако РФ поставит на указанный космодром еще, как минимум, шесть «Союзов». Четыре запуска запланированы на текущий год и еще два на будущий. На этом, похоже, сотрудничество прекратится. Не последнюю роль в этом деле сыграли Соединенные Штаты, которые ограничивают использование российских ракет.



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