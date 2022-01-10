На космодроме Куру откажутся от услуг «Роскосмоса»

Как стало известно из осведомленных источников, до 2023 года компания Arianespace намерена отказаться от услуг «Роскосмоса». Речь идет о запусках космических аппаратов при помощи российских ракет «Союз 2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Вместо российских носителей компания будет использовать ракеты Ariane 6 и Vega, которые французы посчитали более эффективными и выгодными. Таким образом, российское космическое ведомство теряет важного зарубежного клиента.

Однако РФ поставит на указанный космодром еще, как минимум, шесть «Союзов». Четыре запуска запланированы на текущий год и еще два на будущий. На этом, похоже, сотрудничество прекратится. Не последнюю роль в этом деле сыграли Соединенные Штаты, которые ограничивают использование российских ракет.