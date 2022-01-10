Ученые обнаружили самое длинное водородное облако во Вселенной

Серьезное астрономическое открытие сделали ученые из института Макса Планка. Они обнаружили на просторах Вселенной самое длинной из известных современной науке водородное облако.

Обычно эти гигантские структуры имеют длину около 800 световых лет. А здесь – целых 3900! Данную водородную массу назвали облаком Мэгги. А расположено оно на расстоянии 55 тысяч световых лет от Солнечной системы.

Ученые напоминают, что водород считается строительном материалом нашей Вселенной. Однако основная его часть сосредоточена в звездах, где в результате термоядерной реакции он превращается в более тяжелые химические элементы. Водородные облака, рассеянные в космическом вакууме, также встречаются, но достаточно редко.