 

Представитель РФ в МВФ счел лучшей в мире макроэкономическую позицию страны

10.01.2022, 7:38, Новости дня
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Позиция РФ по макроэкономическим показателям является лучшей в мире, сообщил российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

«У нас лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям среди значимых стран: низкий госдолг, профицитный бюджет в 2021 году. В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом», – сказал Можин ТАСС, напомнив, что министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает исполнение федерального бюджета страны в 2021 году с профицитом в размере 0,5%.

Он добавил, что в РФ госдолг находится в пределах 20% ВВП. «При этом накопления в Фонде национального благосостояния уже приближаются к 10% ВВП, то есть чистый долг и того меньше. У нас есть бюджетные накопления, у нас очень строгое бюджетное правило и высокий уровень валютных резервов Центробанка», – подчеркнул российский исполнительный директор в МВФ.

Он заявил, что РФ крайне решительно действует в борьбе с инфляцией. «Наш ЦБ считается одним из самых передовых, мы быстро начали борьбу с инфляцией, невзирая на то, что это может иметь отрицательные последствия для краткосрочного экономического роста. У нас уже прошло несколько этапов повышения процентных ставок, и ЦБ не исключает, что придется еще раз повысить ключевую ставку», – подчеркнул дуайен совета директоров МВФ.

Как сообщил ранее Росстат, годовая инфляция в РФ в 2021 году составила 8,39%, что является с 2015 года максимальным значением. «В РФ у ЦБ режим инфляционного таргетирования. Этот целевой показатель по инфляции составляет 4% в год», – отметил Можин. Он пояснил, что в РФ к инфляции привели те же самые факторы, что и по всему миру.

При этом, указал российский исполнительный директор в МВФ, Банк РФ не занимался денежной накачкой и скупкой госдолга, как ряд западных стран. «Приоритет у ЦБ правильный: надо задушить инфляцию, хотя это и бьет по интересам тех, кто хочет иметь дешевый кредит», – подчеркнул Можин.

Напомним, в декабре Банк РФ повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, до 8,5% годовых.



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