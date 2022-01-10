В компании Hyundai создали технологию для виртуального тестирования заводов

Компания Hyundai совместно со своим партнером Unity сообщили о том, что на завершающей стадии находится создание принципиально новой технологии, которая позволит обеспечить прорыв в развитии современного промышленного производства.

Речь идет о возможности виртуально тестировать новые заводы. Разработчики предлагают создавать так называемого цифрового двойника нового производственного предприятия и запускать его «работу» в виртуальном пространстве.

При помощи искусственного интеллекта можно будет определить, правильно ли выбрано место для расположения нового производственного предприятия, нанято ли достаточное количество квалифицированных сотрудников, хорошо и подобрано оборудование и т.д. Все это проще, быстрее и дешевле проверить на компьютере, чем на реальном опыте, говорят эксперты.